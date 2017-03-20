Защитник молодёжной сборной России Шакуро получил сотрясение головного мозга

Защитник «Тюмени» Павел Шакуро пропустит матчи молодёжной сборной России в Марбелье из-за травмы, которую он получил в домашней встрече ФНЛ с «Тамбовом» (0:0). Молодёжная сборная России сыграет 24 марта с командой Румынии, а 28 марта — со сверстниками из Норвегии.
«19-летнего футболиста увезли в приёмное отделение областной клинической больницы №2. Сейчас он находится дома. В больнице нашему футболисту поставили диагноз «сотрясение головного мозга» и зашили пятисантиметровую рвано-ушибленную рану лобной области. Было использовано 11 швов. После этого Шакуро увезли домой, где он пока и будет восстанавливаться под присмотром врачей.
Ближайшие два матча «Тюмени» против «Спартака-Нальчика» (22 марта) и «СКА-Хабаровска» (26 марта) Павел пропустит. В клубе были готовы к этому, ведь в эти сроки воспитанник тюменского футбола должен был находиться в расположении молодёжной сборной России, которой предстояло провести два товарищеских поединка в Испании», — говорится на официальном сайте клуба.