Пирло: этот «Ювентус» способен победить «Барселону»

Бывший полузащитник «Милана» и туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», поделился мнением о шансах «старой синьоры» в предстоящей борьбе с «Барселоной». Бьянконери встретятся с каталонским клубом в четвертьфинальных баталиях Лиги чемпионов.
«Этот «Ювентус» способен победить «Барселону». Эти матчи будут отличаться от финальной игры Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». С тех пор прошло всего два года, однако это уже другие команды», — цитирует Пирло испанское интернет-издание Sport.