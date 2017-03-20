Гасилин из-за травмы не поможет молодёжной сборной России в ближайших матчах

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин из-за травмы не поможет молодёжной сборной России в ближайших контрольных матчах против Румынии и Норвегии, которые состоятся 24 и 28 марта в Марбелье. Об этом сообщил пресс-атташе пермяков Владимир Владимиров.
«Гасилин подвернул стопу в игре с «Томью». О характере травмы и сроках восстановления будет известно после медицинского обследования. Судя по всему, Алексей пропустит сбор молодёжной сборной России», — рассказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.