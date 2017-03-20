Куртуа: игроки «Сток Сити» пытались спровоцировать Косту

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал грубую игру футболистов «Сток Сити» в матче 29-го тура АПЛ (2:1) по отношению к нападающему Диего Косте.
«Футболисты «Сток Сити» играли очень грубо. Они, например, часто били по ногам Диего Косту. Они знают, что Диего это не нравится, и пытались спровоцировать. В итоге он получил жёлтую карточку, но дальше оставался спокойным. Для нас это хорошо, ведь поддайся Диего на провокации, он мог получить второе предупреждение. В итоге жёлтые карточки получали игроки соперника за нарушения на нём», — цитирует Куртуа Sky Sports.