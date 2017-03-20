Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»

Белорусский тренер Александр Хацкевич является основным кандидатом на пост главного тренера киевского «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва, утверждает издание «Обозреватель». Отмечается, что президент украинской команды Игорь Суркис уже провёл переговоры с Хацкевичем.
Ещё одним претендентом на место Реброва является Юрий Калитвинцев, возглавляющий московское «Динамо». Последним местом работы Хацкевича была сборная Беларуси. Также он был главным тренером молодёжной команды «Динамо».
Ребров возглавляет киевскую команду с 2014 года.