В «Арсенале» отрицают ведение переговоров с Тухелем

Руководство «Арсенала» не контактировало с главным тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем на предмет работы в лондонском клубе. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник в английской команде.
Ранее немецкие СМИ распространили информацию о том, что Томас Тухель летом сменит Арсена Венгера на тренерском мостике «Арсенала». При этом сам француз не хочет уходить из команды, которую тренирует с 1996 года.
Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» истекает летом 2017 года. После 27 туров «пушкари» занимают в АПЛ 6-е место, находясь в семи очках от пьедестала.