Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Атлетико» Врсалько порвал крестообразные связки колена

20 марта 2017, понедельник. 11:56. Футбол
Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько получил серьёзную травму в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1). 25-летний футболист появился на поле в стартовом составе, но уже на 2-й минуте был вынужден попросить замену.

Врачи диагностировали у Шиме Врсалько разрыв передних крестообразных связок колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время хорватский защитник пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки, требуемые на восстановление.
Источник: Официальный сайт ФК "Атлетико" (Мадрид) Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Севилья Травмы — футбол
Новости. Футбол
20 марта 2017, понедельник
12:14 Хавбек «Динамо» Сапета может пропустить до месяца
12:06 Женская сборная России — мужской: удачи в матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией
12:04 В. Денисов и Чорлука из-за травм пропустят ближайшие матчи своих сборных
11:57 Трапаттони: в борьбе между «Реалом» и «Баварией» буду поддерживать Анчелотти
11:56 Защитник «Атлетико» Врсалько порвал крестообразные связки колена
11:39 В «Арсенале» отрицают ведение переговоров с Тухелем
11:35 КДК рассмотрит использование «Тереком» системы оповещения для поддержки команды
11:35 Хуммельс назвал Дембеле самым большим талантом Бундеслиги
11:32 Ройс может выйти на поле в матче с «Баварией»
11:28 Жилберту Силва посоветовал российским болельщикам наслаждаться матчами КК-2017
11:27 Поль Погба исполнил танец, поддержав братьев, выступавших по телевизору
11:22 Гендиректор «Арсенала»: надеялся, Еськов не поддастся на шум «Зенита» в прессе
11:08 Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»
11:07 Куртуа: игроки «Сток Сити» пытались спровоцировать Косту
10:54 Гасилин из-за травмы не поможет молодёжной сборной России в ближайших матчах
10:53 Пирло: этот «Ювентус» способен победить «Барселону»
10:48 Защитник молодёжной сборной России Шакуро получил сотрясение головного мозга
10:40 Сампаоли не согласен, что «Севилье» сложнее побеждать в гостевых матчах
10:26 Хеккинг: если ты проиграл 0:1, то все усилия ничего не стоят
10:11 Симеоне: Годин нужен «Атлетико»
10:08 Ляказетт избежал серьёзного повреждения в матче с «ПСЖ»
10:07 В Екатеринбург пришла первая партия паспортов болельщиков КК-2017
09:57 Пасторе: «ПСЖ» должен побеждать в каждом матче, у нас нет права на ошибку
09:52 В игре с «Валенсией» Месси оформил свой 100-й дубль за «Барселону»
09:45 Женезио: «Лиону» будет непросто финишировать на подиуме после поражения от «ПСЖ»
09:37 Игроки ЦСКА после победы над «Тереком» получили три выходных
09:26 Тихонов: та схема, по которой «Енисей» играл на сборах, сейчас не работает
09:24 Ярмоленко: на меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет
09:06 Герасимец: «Спартак» играет натужно, у «Зенита» никакой вариативности в атаке
09:01 Эмери: «ПСЖ» доказал, что поражение в Барселоне было случайностью
09:00 Палотта: хотелось бы, чтобы Спаллетти остался в «Роме»
09:00 Ари и Беленов претендуют на звание MVP 20-го тура РФПЛ
08:47 Мбаппе: спокойно реагирую на внимание к своей персоне
08:45 Аллегри: моё будущее? У меня отличные взаимоотношения с руководством «Ювентуса»
08:38 Маротта: «Ювентус» хочет продолжать побеждать с Аллегри
08:33 Старший сын Зидана не забил пенальти и был удалён в матче Сегунды Б
08:30 Широков: Беленов отлично играет в последнее время, не зря его вызвали в сборную
08:29 Пике: у меня нет сомнений, что Иньеста продлит контракт с «Барселоной»
08:27 Коэнтрау может продолжить карьеру в «Бенфике» или в «Спортинге» Л
08:00 Широков: «Зенит» заметно зависит от Данни, ЦСКА — более сбалансированная команда
07:53 Саньоль не думает, что Киммих должен стать преемником Лама в «Баварии»
07:51 Иньеста надеется на осечки «Реала»
07:27 Фернандес: нет сомнений, что Иньеста продлит контракт с «Барселоной»
07:25 Мюллер не считает недовольство Роббена от замены чем-то предосудительным
07:19 В Германии обеспокоены преимуществом «Баварии» над командами Бундеслиги
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Разделяете ли вы мнение Мирчи Луческу, что "Зенит" в этом сезоне "сильнее всех остальных"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+