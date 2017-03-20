Трапаттони: в борьбе между «Реалом» и «Баварией» буду поддерживать Анчелотти

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и мюнхенской «Баварии» Джованни Трапаттони поделился мнением о предстоящей борьбе между немецким грандом и мадридским «Реалом». Эти команды встретятся друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Для футбольной Европы очень жаль, что одна из этих команд сойдёт с дистанции. Они обе хотят и способны выиграть Лигу чемпионов. И им обеим выпал наихудший жребий. Я являюсь другом как Анчелотти, так и Зидана. Однако в борьбе между «Реалом» и «Баварией» буду поддерживать Анчелотти, который, как и я, является итальянцем», — приводит слова Трапаттони Bernabeu Digital.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 19 апреля.