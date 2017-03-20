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Перескоков: было давление 190 на 110, напичкали химией, сейчас чувствую слабость

20 марта 2017, понедельник. 12:31. Футбол
Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков рассказал о своём состоянии. Во время полёта на матч 20-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:0) ему стало плохо, и по приземлении он был экстренно госпитализирован.

«Пока я нахожусь в больнице в Краснодаре. У меня был гипертонический криз – очень высоко поднялось давление. Ещё перед отлётом из Уфы я почувствовал себя нехорошо, пока мы ехали в автобусе. После часа полёта я понял, что больше не могу терпеть, и попросил нашего доктора мне помочь. Он померил моё давление – 190 на 110. Мне сразу дали две специальные таблетки, резкие, чтобы быстро снизить давление. Но ничего не помогало. Предложили экстренно сажать самолёт. Но я сказал, что дотерплю до Краснодара. Попросил, чтобы меня скорая ждала в аэропорту, на случай если у меня инсульт.

Когда наш самолёт приземлился, то его сразу встретила машина скорой помощи. Меня довезли до медицинского пункта аэропорта и отправили в стационар. Останавливалось ли сердце на три минуты, сказать не могу. Был момент, когда я потерял сознание, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу. Но надеюсь, что этого не было. В больнице я прошёл глубокий осмотр по всем статьям. Сегодня и завтра я ещё буду проходить проверки, после чего планирую лететь в Уфу. Меня напичкали всякой химией, поэтому сейчас ощущаю слабость.

Команда сказала, что играла для меня? Значит, я для «Уфы» что-то стою. Значит, с футболистами, тренерским штабом и руководством у нас есть понимание и кроме работы. У нас в команде очень хорошие человеческие отношения. Саму игру против «Краснодара» я не смог посмотреть, сегодня буду пересматривать в повторе. Знаю, что Александр Беленов отлично провёл этот матч. Дай бог, чтобы это вошло в практику. Он мне звонил и говорил, что игра получилось напряжённой. Ещё Андрей Лунёв звонил и спрашивал про здоровье. Я его поздравил с первым нулём за «Зенит». Дочки мои так разнервничались, что прилетели в Краснодар», — сказал Перескоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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20 марта 2017, понедельник
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