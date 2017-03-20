Пике может больше не дать интервью радиостанции Cadena Ser в ответ на её опрос

Защитник «Барселоны» Херард Пике может больше не дать интервью радиостанции Cadena Ser в ответ на её действия, передаёт испанское интернет-издание .Sport.
Радиостанция устроила голосование среди своих слушателей, предложив им ответить на следующий вопрос: попытается ли Пике получить жёлтую карточку в домашнем матче 28-го тура Примеры с «Валенсией» (4:2), чтобы пропустить игру 29-го тура с «Гранадой» и быть «чистым» перед предстоящими встречами с «Севильей» и мадридским «Реалом» в 30-м и 33-м турах соответственно. Кроме того, предлагалось угадать и минуту, на которой Пике получит предупреждение.
Пике испытал неприятные эмоции, узнав об этом голосовании, и язвительно поздравил Cadena Ser с креативностью идей. После чего сам устроил голосование среди болельщиков со следующим вопросом: давать ли ему интервью этой радиостанции во время очередных матчей сборной Испании. По словам Пике, Cadena Ser уже попросила его об этом.
Согласно результатам опроса, большинство респондентов посоветовали Пике никогда больше не давать интервью этой радиостанции.