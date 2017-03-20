Азар не сыграет против России и Греции

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар пропустит два ближайших международных матча. Об этом сообщил бельгийский журналист Кристоф Теро.
Азар пропустил матч 29-го тура АПЛ со «Сток Сити» (2:1) из-за мышечной травмы. В ходе обследования стало понятно, что 26-летний футболист не успеет восстановиться к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Грецией (25 марта) и товарищеской встрече с Россией (28 марта).
В «Челси» надеются, что Эден Азар вернётся в строй через 12 дней и сможет помочь команде в матче 30-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится 1 апреля.