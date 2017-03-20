Комиссия РФС рассмотрит спорные эпизоды матча «Зенит» — «Арсенал»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что комиссия Российского футбольного союза будет рассматривать спорные эпизоды матча 20-го тура Премьер-Лиги «Зенит» — «Арсенал». Встречу обслуживал арбитр Алексей Еськов.
«Не имею права высказать своё экспертное мнение по решениям арбитров в матче «Зенит» — «Арсенал» до контрольно-квалификационной комиссии РФС. Спорные эпизоды этой встречи будут рассмотрены среди прочих на комиссии, которая состоится в среду», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.