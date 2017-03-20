Антонио не поможет сборной Англии в матчах с Германией и Литвой

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио не сыграет за сборную Англии в двух ближайших международных матчах с Германией и Литвой. Об этом сообщает пресс-служба «молотобойцев».
Выяснилось, что 26-летний футболист получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:3). Сколько времени Антонио потребуется на восстановление, не сообщается.
Сборная Англии 22 марта проведёт товарищеский поединок против Германии, а 26 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Литвой.