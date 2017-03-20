Фернандес: хочу думать не о Бельерине, а о титулах «Барселоны»

Руководство «Барселоны» не исключает, что по окончании текущего сезона команду пополнит новый защитник, о чём сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес. Его попросили уточнить, не имеется ли в виду защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин, который является воспитанником испанского гранда.
«Речь идёт о позиции, которая нас интересует. Есть много кандидатов, и мы выберем наилучший вариант. Мы всегда хотим совершенствовать игру команды, когда трансферный рынок предоставляет нам такую возможность. Но сейчас я хочу думать не о Бельерине, а о титулах «Барселоны», — приводит слова Фернандеса испанское интернет-издание Sport.