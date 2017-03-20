Системой освещения в «Лужниках» можно будет управлять с планшета

После реконструкции управлять системой освещения на стадионе «Лужники» можно будет с планшета. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
«На стадионе была внедрена система так называемого автоматического ввода резерва. Она позволяет избежать внештатных ситуаций, таких как отключение энергопитания во время матча и прямой телевизионной трансляции. Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников.
Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети. Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов», — цитирует Бочкарёва пресс-служба департамента строительства Москвы.