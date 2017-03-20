Буффон: Нойер не один год — мера всех вещей в категории «современный вратарь»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассыпался в похвалах в адрес своего коллеги из мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. Стража ворот сборной Германии Буффон считает образцом вратаря в современном футболе.
«Нойер – очень сильный, просто великолепный голкипер. Он силён физически и уверен в своих силах. Мануэль воздействует положительно на свою команду, излучая спокойствие и парируя мячи, которые невозможно брать. Нойер чеканит эпоху, он заслуженно уже не один год — мера всех вещей в категории «современный вратарь», — приводит слова Буффона Kicker.