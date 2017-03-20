Буффон: желание выиграть ЛЧ подстёгивает меня и не даёт завершить карьеру

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, откуда черпает мотивацию. Итальянцу 39 лет, а он продолжает играть в футбол.
«Вратарь должен быть отчасти мазохистом. Его роль можно сравнить с работой арбитра. Он тоже имеет право командовать и должен терпеть постоянные оскорбления.
Психологам нужно изучить эту роль в футболе. Когда я допускаю ошибку, то нахожусь в шоке. Чтобы восстановиться, мне нужно время. Я завидую тем, кто не совершает ошибки.
В течение многих лет я задавался вопросом: что заставляет меня играть? Желание выиграть Лигу чемпионов подстёгивает меня и не даёт завершить карьеру. Если бы я завоевал этот трофей, мотивация была бы другой», — цитирует Буффона Kicker.
Ранее бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро сказал, что Буффон заслуживает выиграть ЛЧ. В четвертьфинале «старая синьора» сыграет против «Барселоны».