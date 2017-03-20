Ахметов, Лихачёв и Обляков вызваны в молодёжную сборную России

Для подготовки к контрольным матчам с Румынией и Норвегией в молодёжную сборную России вызваны Иван Обляков («Уфа»), Ильзат Ахметов («Рубин») и Александр Лихачёв («Спартак-2»), которые заменят получивших травмы Никиту Чернова («Енисей»), Павла Шакуро («Тюмень») и Алексея Гасилина («Амкар»).
Таким образом, общий список игроков выглядит следующим образом.
Вратари: Евгений Гошев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария).
Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Александр Лихачёв, Шамсиддин Шанбиев (оба — «Спартак-2» Москва), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика» Калининград).
Полузащитники: Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулёв («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей» Красноярск), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел» Воронеж), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).
Нападающие: Ильзат Ахметов («Рубин» Казань), Александр Зуев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Спартак-2» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).
Напомним, что молодёжная сборная России проведёт первый сбор под руководством Евгения Бушманова с 21 по 29 марта в испанской Марбелье. В ходе сбора россияне сыграют два контрольных матча – 24 марта с Румынией и 28 марта с Норвегией.