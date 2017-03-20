Ильин: матч «Зенит» — «Урал» будет для меня особенным

Нападающий «Урала» Владимир Ильин, являющийся уроженцем Санкт-Петербурга, рассказал, что в детстве болел за «Зенит», и признался, что особенно ждёт выездной встречи с петербургской командой. Она состоится 21 апреля.
«За «Зенит» болел, естественно. Следил только за этой командой. Отец постоянно смотрел игры «Зенита». Помню, как первый раз пришёл на «Петровский». Отец привёл на игру с «Сатурном». «Зенит» выиграл 2:0. Не помню, кто забил, но хорошие впечатления остались.
До перехода в «Урал» мало чего знал о Екатеринбурге. Знал только, что большой город. Артур Нигматуллин, который раньше играл здесь, а сейчас выступает за «Тосно», сразу после моего перехода в «Урал» позвонил, поздравил, сказал, что здесь хороший город, хорошая команда. С Колей Марковым тоже пообщался на эту тему. Плюс ещё с несколькими игроками. У всех было одно мнение, что Екатеринбург – это классный город.
Матча «Зенит» — «Урал» жду больше всего, конечно, это будет особенный матч. Хотя, для меня сейчас все матчи особенные, я каждый из них очень жду, ведь провожу первый сезон в Премьер-Лиге. Каждый матч жду с нетерпением!» — цитирует Ильина официальный сайт уральского клуба.