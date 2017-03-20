Кришито стал самым результативным защитником в истории «Зенита»

Защитник Доменико Кришито возглавил список самых результативных защитников «Зенита», опередив Алексея Степанова, сообщает история «Зенита». Итальянский игрок забил мяч с пенальти в ворота «Арсенала» в домашней встрече 20-го тура РФПЛ, который стал для него 14-м.
На третьей позиции разместился Александр Анюков (12 голов), на четвертой — Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов (у всех по 11), на пятой — Константин Лепёхин (10).
Кришито присоединился к «Зениту» в 2011 году и за шесть сезонов отыграл 176 матчей, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.