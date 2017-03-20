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Фергюсон возглавит «МЮ» в благотворительном матче в честь Кэррика

20 марта 2017, понедельник. 16:21. Футбол
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вновь встанет у руля манкунианцев. Шотландский специалист будет руководить командой в благотворительном матче в честь 11-летнего пребывания полузащитника Майкла Кэррика в «МЮ». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«МЮ» образца 2008 года будет противостоять команда Всех звёзд, которой предстоит руководить Гарри Реднаппу. В команду звёзд войдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и другие футболисты, чьи имена будут названы позднее. За «Манчестер Юнайтед» сыграют Райан Гиггз, Рио Фердинанд и другие легенды манкунианского клуба.

Алекс Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. Майкл Кэррик пришёл в «МЮ» в 2006 году из «Тоттенхэм Хотспур». Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Майкла Кэррика, который помогает нуждающимся детям в Манчестере и Ньюкасле.


Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Майкл Кэррик
Новости. Футбол
20 марта 2017, понедельник
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