Фергюсон возглавит «МЮ» в благотворительном матче в честь Кэррика

«МЮ» образца 2008 года будет противостоять команда Всех звёзд, которой предстоит руководить Гарри Реднаппу. В команду звёзд войдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и другие футболисты, чьи имена будут названы позднее. За «Манчестер Юнайтед» сыграют Райан Гиггз, Рио Фердинанд и другие легенды манкунианского клуба.
Алекс Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. Майкл Кэррик пришёл в «МЮ» в 2006 году из «Тоттенхэм Хотспур». Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Майкла Кэррика, который помогает нуждающимся детям в Манчестере и Ньюкасле.