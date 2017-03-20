Во время паузы в РФПЛ «Урал» будет тренироваться на Кипре

Во время паузы в РФПЛ, которая связана с международным перерывом на игры национальных команд, футболисты «Урала» будут тренироваться на Кипре. 21 марта екатеринбургская команда вылетает в Москву, где пересядет на рейс до Кипра.
Подопечные Александра Тарханова в Пафосе будут базироваться на протяжении ближайших полутора недель. На Кипр отправятся все игроки основного состава команды за исключением травмированных Сергея Подоксенова, Владимира Хозина, Георгия Чантурии и Артёма Юсупова. Футболисты «Урала», вызванные в свои национальные сборные, присоединятся к команде позже.
На Кипре «Урал» пробудет до 30 марта, а затем вылетит в Махачкалу на матч 21-го тура РФПЛ. 25 марта в планах «Урала» провести на Кипре контрольный матч, соперник станет известен позднее.