Будогосский: Кирьякову нужно больше заниматься «Арсеналом», а не обвинять судей

Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский заявил агентству «Р-Спорт», что поведение главного тренера тульского «Арсенала» Сергея Кирьякова в отношении судей РФПЛ начинает набивать оскомину.
В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» нанёс поражение «Арсеналу» со счётом 2:0, а после финального свистка Кирьяков заявил, что его команда проиграла из-за судейских ошибок.
«Я скажу одно: эта дорога для Кирьякова от раздевалки его команды до пресс-центра, в котором он обрушился на судей, стала уже традиционной. Уже это начинает набивать оскомину. До этого у него тоже были претензии по судье, когда он сказал, что судья Владимир Сельдяков больше не должен судить. Этот аспект, кто должен судить, никогда не находился и не будет находиться в компетенции господина Кирьякова. Ему надо больше заниматься своей командой. Можете себе представить, если я буду рекомендовать господину Кирьякову, каких игроков ему поставить на какие игры?
Мы занимаемся, отслеживаем, у нас есть своё мнение, есть комиссия. Она рассматривает матчи и принимает соответствующие решения. Это не дело господина Кирьякова давать оценку работе судей. Пусть даёт оценку качеству игры своих футболистов. Он постоянно высказывает претензии, у него это стало уже традицией. Подтверждаю, что вчера сказал: эпизод с назначением пенальти не вызывает сомнений. Второй гол: момент ориентирован на поддержку атаки, однозначную оценку давать не хочу. Завтра будет комиссия, если она сочтёт нужным рассмотреть эти эпизоды — мы их рассмотрим», — заключил Будогосский.