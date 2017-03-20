Беляев: эпизод с Дзюбой? За такое пенальти не ставится

Защитник «Арсенала» Максим Беляев высказал мнение, что в моменте с падением в штрафной тульской команды нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча 20-го тура РФПЛ пенальти не было. 11-метровый реализовал Доменико Кришито, а сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.
«Эпизод с Дзюбой? За такое пенальти не ставится. Была борьба: Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.
Конечно, у „Зенита“ было игровое и территориальное преимущество. Они создали больше моментов, но мы неплохо отбивались, пытались выбегать в контратаки. Если бы на первых минутах второго тайма мы не пропустили, могли бы увезти из Питера очки», — цитирует Беляева «Спорт день за днём».