Глушаков на днях пройдёт МРТ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов команды. В частности, он сообщил, что полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову предстоит пройти МРТ.
«Сегодня поговорим с Дзюбой, доктор посмотрит — сделаем выводы. Смолов, возможно, будет принимать участие в тактических упражнениях. Глушаков сегодня делал что мог — через пару-тройку дней сделаем МРТ. По капитану ещё пообщаемся и решим в ближайшее время. Знаем, как играл Кот-д'Ивуар. Будет новый тренер — посмотрим, как теперь они будут выглядеть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.