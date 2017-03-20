Головин: не ощущаю себя стабильным игроком сборной, мне ещё надо доказывать

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мыслями о вызове в национальную команду на матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
«Настроение хорошее, рад, что вызвали. Знал, что погода будет такая дождливая, смотрел заранее. Ощущаю ли я себя стабильным игроком сборной? Нет, мне ещё надо доказывать», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сборная России, которая готовится к товарищеским матчам в Краснодаре, сыграет со сборной Кот-д'Ивуара 24 марта, а с Бельгией — 28 марта.