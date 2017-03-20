Судья Еськов: не было сомнений с назначением пенальти в игре «Арсенал» — «Зенит»

Арбитр матча 20-го тура РФПЛ «Зенит» – «Арсенал» (2:0) Алексей Еськов рассказал о двух решениях, вызвавших резонанс. Рефери назначил пенальти в ворота туляков после спорного фола на форварде сине-бело-голубых Артёме Дзюбе, а также засчитал гол Мигела Данни, забитый из офсайда.
«Почему назначил пенальти в эпизоде с Дзюбой и Беляевым? Были нарушены правила. Защитник Беляев не позволил Дзюбе продвигаться к мячу, которым потенциально он мог завладеть. Это задержка руками. Мяч был вверху, и правильнее всего посчитал не подтверждать своё решение жёлтой карточкой Беляеву. На мой взгляд, пенальти без предупреждения – жёсткое и верное решение.
У меня и близко никаких сомнений не было. Тем более в первом тайме произошло несколько единоборств, связанных с захватами, в том числе с участием Беляева. С большим уважением отношусь к нему, как и ко всем игрокам, но он руками пытался выигрывать позицию – на это в первом тайме я ему несколько раз указывал. Говорил ему, что нужно играть ногами, не фолить, не пытаться играть руками.
Был ли офсайд, когда Данни забил гол? Эпизод сложный, откровенно говоря. Но сегодня тенденция такова, что мы стараемся трактовать такие моменты в пользу атаки. Зрители хотят видеть забитые голы, а не сорванные перспективные атаки. Этот эпизод – компетенция помощника, его профессионализм. Брать на себя такой момент главному арбитру было бы неправильно. На мой взгляд, в этом моменте компетенция и профессионализм помощника проявились в лучшем виде», — цитирует Еськова «Спорт-экспресс».