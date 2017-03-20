«Барселона» предложила Аллегри возглавить команду в конце сезона

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом может возглавить «Барселону». По информации Premium Sport, сине-гранатовые предлагают ему контракт с зарплатой € 8,5 млн в год.
Источник утверждает, что между сторонами идут активные переговоры и представители «Барсы» уже несколько раз контактировали с Аллегри. Итальянский тренер рассматривается каталонцами в качестве идеальной замены Луису Энрике, объявившему об уходе из клуба по окончании сезона.
Накануне Аллегри заявил, что его всё устраивает в «Ювентусе».