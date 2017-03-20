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«Барселона» предложила Аллегри возглавить команду в конце сезона

20 марта 2017, понедельник. 18:31. Футбол
Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри летом может возглавить «Барселону». По информации Premium Sport, сине-гранатовые предлагают ему контракт с зарплатой € 8,5 млн в год.

Источник утверждает, что между сторонами идут активные переговоры и представители «Барсы» уже несколько раз контактировали с Аллегри. Итальянский тренер рассматривается каталонцами в качестве идеальной замены Луису Энрике, объявившему об уходе из клуба по окончании сезона.

Накануне Аллегри заявил, что его всё устраивает в «Ювентусе».
Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Массимилиано Аллегри
Новости. Футбол
20 марта 2017, понедельник
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