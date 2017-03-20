Дзюба не сыграет в матчах сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Форвард «Зенита» Артём Дзюба покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщают «Известия».
По информации источника, в 19:30 мск Дзюба с вещами покинул отель в Краснодаре, в котором остановилась национальная команда. Таким образом, футболист пропустит встречи сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно.
О травме Дзюбы стало известно ранее в понедельник. Он повредил ногу в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0).