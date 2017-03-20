Два итальянских тренера арестованы по подозрению в педофилии

Два итальянских тренера арестованы по подозрению в участии в громком скандале, сообщает ANSA.
20-летний специалист, который, по данным туринской полиции, обещал детям места в команде в обмен на сексуальные услуги, сейчас находится под домашним арестом. 50-летний тренер, который обвиняется в использовании младшего коллеги для получения материалов с детской порнографией, — за решёткой. О том, какие сроки грозят обвиняемым, пока не сообщается.
В январе тренер молодёжных итальянских команд Антонио Марчи, которого также обвиняли в педофилии, покончил с собой в тюрьме Александрии.