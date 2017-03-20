Безуглов: ни один футболист сборной России в докладе Макларена не упомянут

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что ему ничего неизвестно об информации о том, что игроки национальной команды попали в список Ричарда Макларена, возглавлявшего независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства, целью которой было расследование случаев применения допинга в России.
«Ряд футболистов сборной попали в доклад Макларена? У меня, как и у Российского футбольного союза, такой информации нет. Ни один футболист национальной сборной России в докладе Макларена не упомянут! Ни один! В этом легко убедиться, ознакомившись с докладом в открытых источниках.
По всем же футболистам, о которых в нём говорится (игроки молодёжной и женской сборной. — Прим. „Чемпионата“), РФС в ответ на запрос из ФИФА уже давно дал чёткий и аргументированный ответ. Насколько знаю, вопросов больше не возникало.
ВАДА запросило у РУСАДА копии допинг-контроля сборной от 3 июня 2014 года? Если следовать логике, то нужно у РУСАДА спрашивать, кто и что у них запрашивает и что они отвечают. Эта организация абсолютно независима. Если их попросили предоставить копии протоколов одной из серии допинг-проб, то они должны это сделать — здесь нет никакого криминала и это абсолютно рабочая ситуация. И никакой связи с докладом Макларена здесь нет и быть не может.
В РФС в своё время тоже приходил даже не запрос, а просьба от ФИФА предоставить копии протоколов одного допинг-контроля. Мы тут же ФИФА отправили ответ, что у нас их нет и порекомендовали обратиться в РУСААа, как в структуру, организовавшую этот контроль. Вероятно так и произошло, только запрос делала уже не ФИФА, а ВАДА, так как в РУСАДа только эта организация может с такими требованиями обращаться. К нам же с тех пор никаких просьб не поступало. Если появятся — спокойно и аргументированно ответим. Нам бояться нечего!», — рассказал Безуглов корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в программе «100% спорта» на «Спорт FM».