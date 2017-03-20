Глушаков: «Спартак» должен был выигрывать матч с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ.
«Игра сложилась очень тяжело. По эмоциям ребят после игры было видно, что матч сложился тяжело. К сожалению, потеряли очки. Где-то закономерный результат. Была боевая игра, более острые моменты были у нас. Мы должны были выигрывать.
Матчи ЦСКА и „Зенита“ смотрел. У меня были тренировки, я тренируюсь по два с половиной часа. Не было времени смотреть», — рассказал Глушаков корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в программе «100% спорта» на «Спорт FM».