Глушаков: очень приятно, что столько спартаковцев в сборной России

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых он тренируется отдельно от других игроков национальной команды, а также выразил радость в связи с тем, что в сборную были вызваны шесть игроков «Спартака».
«Потихонечку двигаемся в правильном направлении, восстанавливаемся, никуда не торопимся, лошадей гнать не будем. Завтра-послезавтра МРТ, там будет ясно.
Очень приятно, что столько спартаковцев в сборной. Но никто не говорит, что нас больше. У каждого есть шанс, не важно, кто в каком клубе играет, дорога в сборную открыта, Станислав Саламович следит за всеми. А то, что спартаковцев сейчас больше… Нам проще в общении, мы роднее, можно так сказать», — рассказал Глушаков корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в программе «100 % спорта» на «Спорт FM».
Сборная России в Краснодаре готовится к контрольным матчам со сборными Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).