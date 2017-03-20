Глеб не поможет сборной Беларуси в матчах со шведами и македонцами

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб сообщил, что пропустит ближайшие матчи сборной Беларуси с командами Швеции (25 марта) и Македонии (28 марта).
«В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам „Крыльев Советов“ и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу», — приводит слова Глеба «Прессбол».