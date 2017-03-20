Дзюба может вернуться в расположение сборной России

В пресс-службе сборной России подтвердили информацию, что нападающий Артём Дзюба из-за травмы покинул расположение национальной команды. При этом футболист «Зенита» ещё может вернуться на сбор россиян в Краснодаре после того, как пройдёт медицинское обследование в Москве.
«В данный момент Дзюба покидает расположение сборной. Завтра в Москве он пройдёт медобследование. По его результатам будут приняты дальнейшие решения. Не исключено, что футболист ещё вернётся в расположение национальной команды», — сообщили в пресс-службе сборной России корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Ранее появилась информация, что Дзюба точно не поможет сборной России в товарищеских матчах с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи соответственно. Форвард повредил ногу в домашнем матче «Зенита» с тульским «Арсеналом» (2:0) в 20-м туре РФПЛ.