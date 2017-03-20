«Манчестер Юнайтед» проведёт пять матчей во время летнего турне по США

«Манчестер Юнайтед» проведёт пять матчей в рамках летнего турне по США в этом году, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов». Соперники команды Жозе Моуринью станут известны позже, но ранее прошла информация, что одним из оппонентов «МЮ» в Штатах может стать «Манчестер Сити».
Во время двухнедельного турне манкунианцы проведут пять матчей в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк Сити, Санта-Кларе и Вашингтоне. В течение двух предыдущих турне «МЮ» по США на матчах команды побывало более полумиллиона болельщиков.