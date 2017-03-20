Тарасов: «Локо» не сдал по ходу матча со «Спартаком», но пропустил из-за ошибки

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями о ничьей со «Спартаком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и закончилась со счётом 1:1. Голами отметились форвард Ари и полузащитник Квинси Промес.
«Не могу сказать, что по ходу матча со „Спартаком“ мы сдали, но пропустили гол из-за ошибки, где-то не были сконцентрированы. Это была тяжёлая игра. Где-то мы переламывали, где-то „Спартак“ играл хорошо. Думаю, результат закономерный», — сказал Тарасов в интервью программе «8-16».