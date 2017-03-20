Неймар: футбольный бог помог «Барселоне» пройти «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассказал, продолжают ли футболисты команды обсуждать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1), который состоялся 8 марта.
«Да, мы до сих пор часто думаем о том, что там случилось. Это был чудесный, исторический вечер. Чтобы пройти дальше, „Барселоне“ нужно было чудо, и футбольный бог нам его подарил. Мы бурно отпраздновали победу в раздевалке, эмоции нас переполняли», — приводит слова Неймара Marca.
«Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче со счётом 0:4 и первой в истории смогла отыграть такой гандикап в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов.