Карпин: если бы Прудников забивал в каждом матче, мог бы и не бегать к тренеру

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о поведении нападающего «Анжи» Александра Прудникова после забитого мяча в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с «Оренбургом», завершившемся победой махачкалинской команды со счётом 1:0.
После гола Прудников подбежал к главному тренеру «Оренбурга» Роберту Евдокимову и эмоционально отпраздновал свой забитый мяч, что-то выкрикивая в адрес футбольного специалиста. Первую половину сезона 28-летний футболист провёл в составе оренбургской команды под руководством Евдокимова.
«Если бы он забивал каждые выходные, тогда бы убедил всех. А забить один гол за 11 матчей и после этого бежать к тренеру, хотя до этого у тебя было 10-12 тренеров… Если бы он забивал в каждом матче, можно было бы и не бегать к тренеру. И из команды в команду он тогда не бегал бы. Пока у него не очень получается», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».