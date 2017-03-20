В Испании родители устроили массовую драку во время детского матча

Во время матча детских команд «Аларо» и «Кольеренсе» родители мальчиков устроили массовую драку, сообщает Daily Mail. В настоящее время полиция расследует данный инцидент.
Что именно побудило взрослых людей пустить в ход кулаки – доподлинно не известно. По неподтверждённым данным, сначала на поле повздорили дети, а затем сцепились двое мужчин, что привело к массовой драке. Они долго не могли успокоиться, и матч пришлось отменить. Женщины в этот момент кричали: «Позор вам! Как вам не стыдно?» Также слышно, что кто-то просил поскорее увести ребёнка.
Видео можно посмотреть на YouTube.