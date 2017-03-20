Бушманов объяснил, почему не вызвал игроков «Зенита» в молодёжную сборную

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов объяснил, почему на товарищеские матчи с командами Румынии (24 марта) и Норвегии (28 марта) не вызвал ни одного игрока «Зенита».
«Почему нет игроков „Зенита“? Есть ребята из других клубов, которые на сегодняшний день, скажем так, более достойны вызова в сборную. По возрасту там ребята чуть-чуть не подходят, есть отличные игроки постарше, которые были в прошлом созыве молодёжной сборной. А более молодые ребята только начинают играть в том же «Зените-2». Хотя, безусловно, мы следим за ними и за «Зенитом-2». Возможно, в дальнейшем кто-то и появится у нас в сборной», — цитирует Бушманова «Спорт день за днём».