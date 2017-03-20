Карпин: пенальти на Дзюбе был. А что, он должен был стоять и бороться с игроком?

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о спорных судейских эпизодах в матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» — «Арсенал» (2:0). Арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота туляков после спорного фола на форварде сине-бело-голубых Артёме Дзюбе, а также засчитал гол Мигела Данни, забитый из офсайда.
«По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником?
Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.
Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет — это уже другое дело», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».