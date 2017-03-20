Буффон выступил против прихода иностранных инвесторов в Серию А

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что появление иностранных инвесторов в Серии А вредит итальянскому футболу.
«Рома» связалась с американцами, миланские клубы – с китайцами. Это плохо для Италии. Это минус для нашего футбола и наших традиций», — приводит слова опытного голкипера Kicker.
Буффон также не поддержал тех, кто борется с депрессией с помощью медицинских препаратов.
«Тяжёлые моменты бывают у каждого, но я сторонился лекарств. Я сам был архитектором своей судьбы и не надеялся на таблетки», — отметил Джанлуиджи.