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Агент: Инсинье устал ждать «Наполи», четыре клуба предлагают ему € 4,5 млн в год

20 марта 2017, понедельник. 23:32. Футбол
Чиро Венерато, агент нападающего Лоренцо Инсинье, дал понять, что его клиент рассмотрит возможность ухода из «Наполи», если клуб не предложит форварду более выгодные условия контракта.

«Инсинье устал ждать. Четыре клуба готовы платить ему € 4,5 млн в год, а международная компания предложила спонсорское соглашение на € 2,5 млн. Лоренцо привязан к „Наполи“ и готов здесь играть за меньшие деньги, но просит не менее € 4 млн в год. Пока что клуб предлагал только € 3,5 млн с учётом агентской комиссии в размере около 5%. Ситуация прояснится в мае. „Милан“ и „Атлетико“ не скрывают своего интереса, а „Ювентус“ и „Рома“ пока размышляют. Посмотрим, кто в итоге выиграет», — приводит слова Венерато Football Italia со ссылкой на Rai.

Текущий контракт Инсинье с «Наполи» рассчитан до лета 2019 года.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Наполи Рома ФК Милан Ювентус Лоренцо Инсинье Трансферы
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