Луческу: хочу отработать контракт с «Зенитом» до конца

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил в интервью румынским СМИ о желании отработать контракт с петербургским клубом до конца. Соглашение румынского специалиста рассчитано до 2018 года с возможностью продления ещё на год.
«Я хочу отработать контракт с „Зенитом“ до конца. В этом чемпионате идёт борьба между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть журналисты, выступающие против „Зенита“. Отсюда появляются различные слухи.
Мы хотим создать сильную команду. При этом в сравнении с прошлым сезоном „Зенит“ лишился нескольких ключевых игроков.
К сожалению, на наши результаты прямое влияние оказывали судьи, что приводило к потере очков», — заявил Луческу.