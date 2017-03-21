Давид Луис: никто не знает, насколько сложно мне даётся борьба с болью

Защитник «Челси» Давид Луис рассказал, как справляется с болью в колене, которая беспокоит его в последние месяцы. Бразилец получил травму после контакта с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, однако продолжает регулярно выходить на поле.
«Перерыв на международные матчи — возможность снизить нагрузки на колено. Для меня это очень хорошо. Никто не знает, насколько сложно мне даётся борьба с болью, поскольку только я ощущаю эту боль. Мне не понадобится операция. Но отдых будет очень полезен, и дело не только в больном колене. К счастью, у нас прекрасный медицинский штаб. Медики всегда готовы прийти на помощь любому футболисту. Они мне очень помогли», — приводит слова Давида Луиса портал Goal.