«Локомотив» опроверг информацию о вознаграждении от «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов и президент «Локомотива» Илья Геркус сделали заявление по поводу ситуации, которая сложилась вокруг матча «Локомотив» – «Спартак» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Высказывания руководителей клубов стали реакцией на выступление представителя ТАСС в эфире радиостанции «Спорт FM» – там было озвучено, что, цитата: «Зенит» перевёл средства за матч со «Спартаком», деньги на счёт игроков и тренеров «Локомотива» уже упали».
«Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями. Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия», – отметил Геркус.
«Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы жёлтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование. Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдаётся их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичных извинений и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации», — сказал Митрофанов.