Хаби Прието продлил контракт с «Реалом Сосьедад» до 2018 года

Капитан «Реала Сосьедад» Хаби Прието продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до лета 2018 года. Предыдущий контракт истекал в конце июня этого года.
33-летний полузащитник является воспитанником «Реала Сосьедад» и с 2003 года защищает цвета клуба из Сан-Себастьяна. В текущем сезоне Прието провёл 28 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. «Реал Сосьедад» после 28 туров идёт на 6-м месте в таблице Примеры.