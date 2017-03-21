Раноккия: летний приход де Бура стал для игроков «Интера» шоком

Защитник «Интера» Андреа Раноккия, выступающий на правах аренды за «Халл Сити», рассказал, почему, по его мнению, миланский клуб под руководством Франка де Бура провалил старт сезона.
«Когда в августе происходит смена тренера — это непросто для всех. Для клуба, для тренера, для болельщиков. Приход де Бура был шоком, он говорил на другом языке. Мы провели плохую предсезонную работу.
Тренеру непросто приходить на новое место и внедрять свои идеи. Стефано Пиоли? Он дал команде идею о том, как нужно играть, ментальную уверенность и правила, которым нужно следовать. Он не перевернул ничего с ног на голову, лишь подтолкнув и без того хороших футболистов. Это видно по результатам, игрокам комфортно с ним», — сказал Раноккия в эфире Sky Sport Italia.
Де Бур в августе сменил на посту главного тренера Роберто Манчини, однако 1 ноября был уволен, уступив место Стефано Пиоли.