Симеоне: Атлетико» конкурирует так хорошо благодаря тому, что играет так плохо

Главному тренеру мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз пришлось отвечать на вопрос об игре своей команды. Многие считают, что столичная команда показывает незрелищный и скучный футбол, делая ставку лишь на результат.
«Говорят, что мы играем плохо? «Атлетико» конкурирует так хорошо благодаря тому, что играет так плохо», — цитирует Симеоне Onda Cero.
О себе самом аргентинский специалист сказал: «Я обсуждаю со своими игроками всё, что надо обсудить. Я человек не мстительный, а разумный. Игроки – мои сыновья; я борюсь вместе с ними, испытываю эмоции, принимаю решения и поддерживаю их».